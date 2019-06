Aficionados quieren a Edson Álvarez en el Wolverhampton

Edson Álvarez podría llegar al futbol europeo y no de los equipos al que ha sido ligado es el Wolverhampton. El club inglés no se ha pronunciado, pero su afición quiere que el mexicano sea su refuerzo para la campaña 2019-20.

La cuenta de Twitter Wolves Lives, que da noticias sobre el equipo inglés, realizó una encuesta sobre qué jugador que ha sido relacionado con el Wolverhampton debe llegar y los seguidores eligieron al mexicano.

Álvarez se llevó el 77% de los tres mil 632 votos, superan al francés Morgan Sanso, el venezolano Salomón Rondaron y el malí Moussa Marega.

En caso de que se concretara el fichaje de Edson Álvarez, el americanista se uniría a su compatriota Raúl Jiménez.

Of the players Wolves have been linked with, who would you most like to sign?

🤔✍️#WWFC

— Wolves Live (@WolvesFC_latest) June 22, 2019