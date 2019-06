Alex Verdugo conecta dos cuadrangulares y da triunfo a los Dodgers

Alex Verdugo bateó dos jonrones, incluido uno que puso fin al encuentro en la undécima entrada, para que los Dodgers de Los Ángeles superaran el sábado 5-4 a los Rockies de Colorado, con lo que llegaron a cinco triunfos en fila.

El mexicano encontró una recta del venezolano Jesús Tinoco (0-1) y envió la pelota al bullpen de los Rockies, detrás del jardín derecho, para su cuarto imparable del duelo. Es la segunda vez en su carrera que Verdugo pone fin a un encuentro mediante un bambinazo.

WALKIN' OFF IS A HABIT, PUT IT IN THE AIR. pic.twitter.com/VyVuxvVcqP

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 23, 2019