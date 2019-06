Norma Palafox revela el motivo por el que deja el futbol y a las Chivas

El pasado jueves se dio a conocer que Norma Palafox dejaba a la Chivas y al futbol para participar en el reality show Exatlón de Estados Unidos. Este domingo, la atacante señaló en una carta publicada a través de Twitter que busca nuevos retos y por ese motivo tomó la decisión de colgar los botines.

Jairzinho Rozenstruik propina un tremendo nocaut en 9 segundos

João Maleck, involucrado en fatal accidente

“Hoy me toca hacer una pequeña pausa a mi carrera futbolística, la gente que me conoce sabe que soy una persona que le gusta enfrentarse a nuevos retos y seguir superándose cada vez más, es por ello que en esta ocasión tome la difícil decisión de dar las canchas por un tiempo. Hay oportunidades que son únicas en la vida y creo que este proyecto me servirá para seguir formándome de manera integral, buscando tanto mi desarrollo personal como deportivo”, dijo Palafox, aunque no confirmó su participación en Exatlón.

























Publicidad

























De igual forma, Norma aclaró que no se retira del futbol sino que es una pausa temporal. “Me tomo la oportunidad para aclarar que no me retiro completamente del futbol, como ya mencioné anteriormente es una pequeña pausa, sé rotundamente que este deporte es mi pasión más grande y el sueño que con esfuerzo y dedicación he hecho realidad y en el cual quiero seguir trascendiendo”, apuntó.

Por último agradeció a la afición que la apoyó durante su carrera y al Club Guadalajara por los dos años medio que vistió la camiseta rojiblanca.