Amaury Vergara revela por qué salió Higuera de Chivas

Amaury Vergara es el nuevo presidente de las Chivas y su primera gran decisión fue cesar a José Luis Higuera de su cargo como director general. El nuevo mandamás del Rebaño reveló que hizo esto cambio porque se necesitan un cambio de liderazgo. Además dio a conocer que lleva más de un año preparándose para ocupar el cargo que deja Jorge Vergara, quien se está recuperando.

José Luis Higuera queda fuera de Chivas

“Estamos en un procesos de evaluación serio e importante y creo que una de las primeras cosas que se tenían que hacer ahora que mi padre me dio esta confianza era hacer un cambio de liderazgo en el puesto que ocupaba José Luis. Cerramos en muy buenos términos, no hay nada en particular que haya detonado esto mas que el interés genuino por levantar al equipo", declaró en entrevista para Fox Sports.

Amaury Vergara todavía no tiene al suplente de Higuera pero aseguró que no llegará nadie que no lo merezca. "Lo importante ahorita es el proyecto y todo lo que vamos a tener que reconfigurar. Vamos a pensar muy bien quién puede llegar a ese puesto y a pensar muy bien si la estructura actual es la que Chivas necesita. Lo que sí le puedo decir a la afición es que no va a llegar nadie que no se merezca estar en este puesto, va a ser muy bien analizado, muy bien estudiado. Tiene que ser una persona que venga a aportarle a Chivas lo que el club necesita y que no quiera nada más que el beneficio del club”, señaló.

Sobre su nombramiento como presidente de Chivas, Amaury aceptó que es increíble pero también afrontará muchos retos. “Es muy emocionante lo que podemos lograr con estos retos. Es momento de agarrar esos retos, como ser un equipo con puros mexicanos, y convertirlo en algo mucho más allá de lo que ahora imaginamos”.