'Basta de desacreditar, infórmense': Paola Espinosa a Ernesto D'Alessio

¡Continúa la polémica! La histórica clavadista mexicana, Paola Espinosa, mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, le respondió a Ernesto D'Alessio , presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, quien ha externado su inconformidad con la Federación Mexicana de Natación en dejar fuera de los Juegos Panamericanos a Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, pidiéndole que se informe sobre los criterios para clasificar a dicha justa.

En 1 metro @paolaespinosaof quedó en 5to lugar. Ganó en tres metros. No participo en sincronizados, y la llevan en todo. ¿Explíquenos los criterios a todos los mexicanos por favor? @yahel_castillo — Ernesto D'Alessio (@Ernestodalessio) June 25, 2019

"Yo me gané mi lugar, a mi nadie me ha regalado nada, con una muy buena puntuación, no solo en esta temporada, sino en la pasada también. Quisiera que se dieran el tiempo para escuchar las dos partes, no solo una parte. A mi lo que me toca hacer es entrenar, pero estoy dispuesta a ir con ustedes, y que ustedes se informen también de esta parte, que es lo que está pasando", mencionó Espinosa.

Añadiendo: "En ninguna parte del mundo se suman los puntos, eso no pasa. Si están dispuestos a informarse más, y ver el otro lado de la moneda, yo con mucho gusto voy con ustedes y lo platicamos. También los invito aquí a Guadalajara a que vean como entrenamos, a que vean nuestro esfuerzo diario".

Asimismo, Paola Espinosa pidió que dejen de desacreditar su trabajo, y que se trata de sumar, más no restar. "Me molesta mucho la falta de respeto, y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá, en un deporte tan bonito como lo son los clavados. En este deporte tan bonito y que le ha dado muchas medallas a México".

.@Ernestodalessio @tatclouthier

Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar pero con gusto les digo personalmente quien soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar no restar. pic.twitter.com/drvZ6SIuSp — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) June 25, 2019

