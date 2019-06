Voleibol abrirá participación de México en Lima 2019

A poco menos de un mes, la delegación mexicana continúa alistándose para su participación en los Juegos Panamericanos 2019, los cuales se celebrarán en Lima, Perú. Y a pesar de que la inauguración oficial de la justa se tiene programada para el viernes 26 de julio, nuestro país comenzará su camino dos días antes.

México debutará en la competencia multidepotiva en voleibol de playa varonil y femenil el miércoles 24 de julio, día donde comenzarán las rondas preliminares de dicha disciplina. Será la playa Costa Verde de San Miguel el escenario que reciba a la dupla tricolor conformada por Juan Virgen y Rodolfo Lombardo Ontiveros, quienes buscarán el bicampeonato tras ganar la medalla de oro en Toronto 2015, su participación será a las 10:40 horas, tiempo del centro de México.

Un par de horas después, las mexicanas Zaira Orellana y Martha Revuelta también tendrán su participación, pero en la rama femenil, en un día vital, pues ambas duplas entrenadas por Salvador González, intentarán arrancar con el pie derecho.

Hasta el pasado 12 de junio, México tenía 544 atletas inscritos a los Juegos Panamericanos y, se prevé que lleguen hasta los 600, con el objetivo de superar el resultado obtenido de hace cuatro años en Toronto, donde quedaron en sexto lugar del medallero con 95 preseas: 22 oro, 30 plata y 43 bronce. Mientras que la mejor participación que ha tenido la delegación azteca en dicha justa, fue en Guadalajara 2011, ganando un total de 133 medallas: 42 oro, 41 plata y 50 bronce.

Cabe señalar que los deportistas ya clasificados continúan con sus respectivos entrenamientos, mientras que otros siguen en busca de puntos para sellar su pase lo antes posible. En el futbol, México no es el favorito, puesto que en la rama varonil asistirá la Sub 22, dirigida por Jaime Lozano, y tendrá ausencias importantes, ya que algunos de sus jugadores no serán prestados por los clubes de la Liga MX, mientras que la femenil no clasificó a la justa, pero asistirá gracias a la renuncia de Canadá.

INICIO DE DISCIPLINAS DESTACADAS DONDE PARTICIPARÁ MÉXICO

Boxeo – sábado 27 de julio – Villa Deportiva Regional del Callao

Ráquetbol – viernes 2 de agosto – Villa Deportiva Regional del Callao

Taekwondo – sábado 27 de julio – Villa Deportiva Regional del Callao

Voleibol playa – miércoles 24 de julio – Costa Verde San Miguel

Basquetbol – miércoles 31 de julio – Coliseo Eduardo Dibós

Tiro con Arco – miércoles 7 de agosto – Complejo Deportivo Villa María del Triunfo

Gimnasia Rítmica – viernes 2 de agosto – Polideportivo Villa El Salvador

Puedes consultar el calendario completo AQUÍ

