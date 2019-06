Bottas, Vettel y Verstappen sufren accidentes en prácticas del GP de Austria

Valtteri Bottas y Max Verstappen sufrieron sendos choques y dañaron severamente sus autos durante la segunda sesión de prácticas el viernes para el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno.

Mercedes y Red Bull atribuyeron los incidentes a las fuertes vientos en la pista alpina, que forzaron a suspender la segunda sesión dos veces.

Sebastian Vettel se evitó apenas un choque similar cuando su Ferrari se salió de la pista, pero frenó junto a la barrera, limitando el daño a sus neumáticos.

Antes del choque, Bottas logró el segundo mejor tiempo de la sesión, detrás de Charles Leclerc, de Ferrari, por 0,331 segundo.

El líder del campeonato, Lewis Hamilton, que lideró la primera sesión con su Mercedes, tuvo el cuarto mejor tiempo, 0,443 detrás de Leclerc.

Bottas chocó contra las barreras tras perder el control de su Ferrari en la sexta curva, dejando severamente dañada la parte delantera.

