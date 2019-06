'Mi hija y su esposo fueron víctimas de un borracho futbolista': Madre de Fernanda Peña

Cristina Álvarez, madre de la fallecida María Fernanda Peña, quien el domingo anterior perdió la vida junto a su esposo por un accidente donde el futbolista Joao Maleck los chocó en estado de ebriedad, exige justicia a las autoridades para que se esclarezcan los hechos.

En una conferencia realizada en Guadalajara, la madre de la occisa explicó que han habido varias situaciones falsas que han entorpecido las investigaciones para que se sentencie al futbolista de 20 años: “Exijo se investigue a los fiscales que están dando por ciertas estas pruebas: Son falsedades. Pido justicia y no más impunidad”.

“Los abogados del asesino están presentando pruebas falsas, como un video cortado diciendo que iba a 70 kilómetros por hora. Además, se le tomaron las pruebas de alcohol después de 8 o 12 horas y se le suministró una sustancia para borrar evidencias en los exámenes de orina y sangre”, comentó.

Álvarez Ugena reveló que la tragedia la ha afectado a tal grado que no puede descansar, ni dormir, ya que sus familiares fueron víctimas de un borracho futbolista: “Esta tragedia no debió suceder, mi hija y su esposo tenían un futuro por delante y son víctimas de un borracho futbolista, desgracia y asesino que les quitó la vida. No resigno a no volver a ver con vida a mi hija adorada”.

“No es justo que este sujeto haya acabado con sus vidas, yo estoy muerta en vida y exijo justicia. No voy a parar hasta conseguirlo”, abundó.