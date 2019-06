VIDEO: Messi sorprende al cantar himno de Argentina efusivamente

Lionel Messi ha sido criticado por no cantar el himno de Argentina previo a cada partido disputado, hecho que cambió esta tarde durante su compromiso de cuartos de final en la Copa América 2019 ante la Selección de Venezuela.

Te puede interesar: Memo Ochoa se uniría a Guardado y Lainez en el Betis

La Pulga sorprendió a todos en el Estadio Maracaná al entonar el himno de su país, pero no sólo eso, sino que lo hizo de una manera bastante efusiva, acción que terminó emocionando a todos los aficionados de la Albiceleste.

LIONEL ANDRES MESSI CANTO EL HIMNO

LIONEL ANDRES MESSI CANTO EL HIMNO

LIONEL ANDRES MESSI CANTO EL HIMNO

LIONEL ANDRES MESSI CANTO EL HIMNO

LIONEL ANDRES MESSI CANTO EL HIMNO

LIONEL ANDRES MESSI CANTO EL HIMNO

LIONEL ANDRES MESSI CANTO EL HIMNO pic.twitter.com/TBfqeJcUBL — ʟᴜᴢ ◟̽◞̽ 🇦🇷 (@softxlarry1) June 28, 2019

Cabe señalar que durante los últimos días se hicieron virales las declaraciones del pequeño que acompañó a Messi durante el partido ante Qatar, asegurando que el atacante del Barcelona 'tararea' el himno, además de que anima a sus compañeros, por lo que la actitud de Leo sorprendió aún más.

En 2015, Messi confesó la razón por la que ha decidido no entonarlo. "Si no me cambia nada cantarlo o no, es una boludez para mí. Cuando suena, me llega; a todos. Pero cada uno lo vive a su manera, me gusta que suene el himno, me enfría escuchar el del otro. Pero lo digo: cada uno lo vive a su manera, a mí no me hace falta cantarlo para sentirlo".

TE RECOMENDAMOS