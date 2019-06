Mexicano Gustavo Ayón podría jugar junto a LeBron James

El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón dejaría al campeón Real Madrid de España para regresar a la NBA y jugar con los Lakers de Los Ángeles junto al brillante LeBron James.

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que el nayarita no continuaría con los ‘merengues’, aunque su salida aún no es definitiva pues depende de que consiga equipo en la NBA.

Ayón comentó al periódico español AS que su salida del conjunto blanco después de cinco temporadas se debe a un tema familiar y no deportivo o económico.

El mexicano explicó que su hijo de siete años le pide verlo todos los fines de semana, pero al basquetbolista se le dificulta viajar de España a México frecuentemente.

El 'Titán' confirmó que está en negociaciones con la NBA, pero no hay nada concreto. “Quiero ir a la NBA, es un deseo personal. Si no pudiera, mi preferencia sería siempre el Madrid. Voy a aguardar mis opciones en la NBA y veremos qué ocurre a partir del 1 de julio (se abre el mercado)”, declaró para AS.

Según el sitio Infobae, el mayor deseo de Ayón es jugar junto a LeBron James y los Lakers analizan la posibilidad de ofrecerle un contrato de 1.5 millones de dólares (casi la mitad de lo que ganaba con el Real Madrid). Sin embargo, el equipo angelino ya contrató a Anthony Davis y buscaría fichar al campeón Kawhi Leonard.

Gustavo Ayón, de 34 años, llegó al Real Madrid en 2014 y cosechó 13 títulos, entre ellos cuatro ligas españolas, tres Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental.

El 'Titán' ya ha jugado en la NBA con los New Orleans Hornets, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks entre 2011 y 2014.

