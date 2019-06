‘No se puede ganar un torneo sin gays en tu equipo’: Megan Rapinoe

En plena celebración por el Día Internacional del Orgullo Gay la futbolista estadounidense Megan Rapinoe volvió a manifestarse a favor de la homosexualidad y en contra de la homofobia después de vencer a Francia (2-1) en los cuartos de final del Mundial Femenil.

"No se puede ganar un torneo sin gays en tu equipo, eso nunca se ha hecho. Ser gay en el Mundial durante el Mes del Orgullo es lindo. Me motiva la gente como yo, que lucha por las mismas cosas. Saco más energía de eso que de discutir con los que odian y de tratar de probar que están equivocados. Eso me quita energía”, declaró la delantera.

Rapinoe es abiertamente gay y su pareja es la basquetbolista estadounidense Sue Bird. Además, fue una de las primeras deportistas en apoyar la campaña contra el racismo del jugador de futbol americano Colin Kaepernick, por lo que no canta el himno nacional durante los partidos con su selección.

Hace unos días declaró “No voy a ir a la jodida Casa Blanca” en caso de que la Selección de Estados Unidos sea bicampeona del mundo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, respondió: “Megan nunca debería faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca, o nuestra bandera, especialmente por lo mucho que se ha hecho por ella y el equipo”.

