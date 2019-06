VIDEO: La devastadora reacción de Luis Suárez tras fallar penalti

Luis Suárez falló el penalti con el que Uruguay quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa América 2019 frente a Perú, país que se medirá en las semifinales ante el bicampeón de la justa: Chile, en una edición más del Clásico del Pacífico.

El partido entre Uruguay y Perú quedó con el marcador sin goles, por lo que se fueron directo a los penaltis para definir al último semifinalista. El elemento del Barcelona fue el primero en ejecutar la pena máxima, la cual terminó por atajar el arquero peruano, Pedro Gallese, siendo el único tanto que no se anotó, y el cual le costó al cuadro charrúa la eliminación de la justa organizada por la Conmebol.

Tras quedar fuera de la competencia, el Pistolero no contuvo el llanto, mostrándose desconsolado por errar el tiro desde los once pasos. Ante ello, sus compañeros se acercaron para animarlo, aunque las lágrimas no cesaron.

La reacción😓 de Luis Suárez tras fallar el penalti con el que Uruguay quedó eliminado de la #CopaAmerica pic.twitter.com/KZ76kDu6P5 — Karly Aldana (@karlyaldana7) June 29, 2019

