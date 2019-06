Yankees vencen a Red Sox en juego histórico en Londres

Alguien debería aclararles algo a los fanáticos británicos: La mayoría de los juegos de béisbol no son como éste, ni siquiera aquéllos entre los Yanquis y los Medias Rojas, que suelen ser muy especiales.

Las Grandes Ligas llegaron el sábado a Europa, con un tremendo festival de bateo. Cada equipo anotó seis carreras en un primer inning que duró casi una hora.

Aaron Hicks conectó el primer jonrón en el Viejo Continente. Brett Gardner rompió el empate mediante un leñazo de dos carreras en la tercera entrada, Aaron Judge logró otro bambinazo para coronar un ataque de seis anotaciones en el cuarto episodio y Nueva York venció 17-13 a sus acérrimos rivales.

Ante 59.659 espectadores en el Estadio Olímpico, incluidos miembros de la realeza, los bateadores se mostraron dispuestos a dar espectáculo. DJ LeMahieu totalizó cuatro imparables y cinco remolcadas, incluidas tres mediante un doble en el cuarto acto y dos gracias a un sencillo en el quinto, con lo cual Nueva York tomó la ventaja por 17-6.

