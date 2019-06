Verstappen termina con la racha de Mercedes en el GP de Austria

El holandés Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Austria por segundo año consecutivo el domingo para que Red Bull pusiera fin a la racha invicta que la escudería Mercedes mantenía en la presente temporada de la Fórmula Uno.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran posible jersey del Tri para 2020 en color rosa

El piloto de 21 años se recuperó de un mal arranque para abrirse paso hasta el frente del grupo desde el octavo lugar y rebasó al líder Charles Leclerc, de Ferrari, a tan solo dos vueltas de la meta.

Sin embargo, los jueces analizaban la maniobra realizada por Verstappen al rebasar a Leclerc dado que sus autos hicieron contacto.

🎥 Así fue el sobrepaso de Verstappen a Leclerc faltando poco para el final. No le dejó espacio a la salida de la curva 3, pero no hizo nada fuera de reglamento. “Si no podemos hacer esto, quedémonos en casa”, dijo Max. #AustrianGP 🇦🇹 #F1 #F1xFOX pic.twitter.com/J3630X2r6A

Partiendo de la pole por segunda vez en su carrera, Leclerc lideró durante la mayor parte de la competencia pero se quedó cerca de su primera victoria.

TE PUEDE INTERESAR: Diez deportistas mundiales que se han declarado gays

El finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes, completó el podio, al cruzar delante del alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, y del líder del campeonato Lewis Hamilton, quien arrancó en el cuarto sitio del emparrillado luego de ser penalizado por obstaculizar a Kimi Raikkonen en la clasificatoria del sábado. El británico de Mercedes también perdió tiempo en la reparación de su alero frontal luego de 33 vueltas y llegó en la quinta posición.

🏁 CLASSIFICATION – AUSTRIAN GRAND PRIX 🏁

Verstappen takes Honda's first win since 2006 – although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead #AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/1EdjnShnB6

— Formula 1 (@F1) June 30, 2019