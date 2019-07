Para Tata Martino el poco tiempo de descanso no es excusa

El argentino Gerardo Martino, técnico de la Selección mexicana de futbol, descartó algún tipo de queja por el poco tiempo de descanso que tuvo para encarar las semifinales de la Copa Oro 2019, pues aseguró que sabían cómo era el calendario.

Localizan sin vida a jugador de los Mexicas de la LFA

Cristiano Ronaldo entrena durante sus vacaciones con subcampeón olímpico

“Sabíamos de antemano qué día íbamos a jugar si pasábamos los cuartos de final; siempre nuestra postura será la de no buscar ningún tipo de excusas, no hay excusas cuando armamos esta lista, no hay excusas por las ausencias, no hay excusas absolutamente por nada”, dijo.

En conferencia de prensa, el “Tata” afirma que él y todo el representativo mexicano aceptan el papel que les corresponde, sin objeción alguna.

“Asumimos el rol que nos toca y estamos dispuestos a pelear porque se nos reconozca como un equipo (que) a priori se le ubica en determinado lugar y estar a la altura de ese lugar”, apuntó.

Explicó que debido al poco tiempo entre un juego y otro, aunado al viaje que tuvieron que hacer de Houston a Phoenix, la prioridad fue la de tener a los jugadores lo más descansados posible.

“Lo que hemos estado haciendo ayer y gran parte del día de hoy es terminar de recuperar a los futbolistas, nuestra intención es que lleguen lo mejor posible, que estén preparados para todo lo extenso que tenga que ser el partido de mañana, pero como siempre digo: sin buscar algún tipo de excusas, tenemos que estar preparados”, estableció.

Descartó que pueda dejar en la banca a jugadores que han tenido más actividad en la competencia, ya que en instancias como estas necesita contar con todos.

“Descanso en una semifinal no, nadie se quedaría fuera porque tenga que tener descanso, lo que si trataremos es de evitar los riesgos; sobre todo, los que impliquen una lesión para el futbolista y quedarnos o tener que hacer un cambio pronto”, declaró.

Indicó que tampoco tiene “la certeza de que vaya a salir todo como lo pensamos; pero sí es algo que tenemos que evaluar, lo sucedido el otro día; pero, lo evaluamos en lo previo, bajo ningún punto de vista va a haber algún jugador que se quede fuera para darle descanso, estamos en los últimos 180 minutos, no pienso en eso”.

Sobre el hecho de que no estará en la banca luego que en el juego con Costa Rica recibió su segunda amonestación, descartó que eso pueda afectar a su escuadra.

“No hay motivo para que los jugadores se sientan mal y tampoco es motivo para que no hagamos un buen partido; pero evidentemente, yo me siento mal de estar afuera del campo”, sentenció.

El Tri cerró su preparación de cara al duelo de semifinales que sostendrá este martes ante Haití en el estadio de la Universidad de Phoenix a las 19:00 hora local (21:00 del centro de México).