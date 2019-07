Venus Williams es eliminada por quinceañera en primera ronda de Wimbledon

La estadounidense de 15 años Cori Gauff dio un golpe sobre la mesa y se llevó este lunes por delante a su compatriota Venus Williams (6-4 y 6-4) en la primera ronda de Wimbledon.

La número 301 del mundo componía una de las partes del duelo con más diferencia de años en la historia de Wimbledon.

24 años entre la mayor de las Williams y la prometedora júnior, procedente de la previa, establecían un récord en el All England Club y un espectáculo en la pista 1 de Wimbledon.

Una sucesora para las Williams crecía en la hierba después de meteóricamente llegar hasta aquí.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq

— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019