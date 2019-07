Para Carlos Reinoso es una estupidez que América mantenga a Ménez

Carlos Reinoso, leyenda del América, califica de ridículo que las Águilas mantengan a Jérémy Ménez, quien no ha podido disputar un torneo completo desde su llegada en el Clausura 2018.

VIDEO: Muere escalador tras caer al vacío

Hallan muerto al boxeador mexicano Iván 'Sonrics' Ramírez

"Lo de Ménez se me hace ridículo. Que se mantenga a un jugador que desde hace 14 meses se la pase lesionado. A mí se me hace una estupidez que mantengan a un futbolista con más de 10 meses que no ha jugado”, declaró el Maestro en entrevista con Marca Claro.

El futbolista francés llegó al Nido como el gran fichaje de ese torneo, pero las lesiones no le han permitido jugar, ya que en tres torneos sólo ha participado en 13 partidos.

El Maestro Reinoso también opinó sobre la posible llegada de Giovani dos Santos al equipo de sus amores y recordó que el América es un equipo exigente en el que siempre hay que dar todo.

"Cualquiera está loco por ir al América. Cualquier jugador latinoamericano estaría loco por venir a jugar. (Sobre la ilusión de ver jugar a Giovani en el América) La verdad no sé, no tengo idea porque hace más de un año que no juega, no podría decir algo actual de él. Las Águilas son un equipo exigente donde tienes que estar día a día dando todo”, señaló.