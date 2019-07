“Mi decisión de no competir por México es irreversible”: Paola Pliego

La decisión de la joven esgrimista Paola Pliego de no competir más portando los colores de México en los torneos venideros –para hacerlo por Uzbekistán– generó mucha polémica en el país, pero lo hizo de manera consciente y, dijo, no habrá marcha atrás.

VIDEO: Muere escalador tras caer al vacío

Hallan muerto al boxeador mexicano Iván 'Sonrics' Ramírez

“No volveré a competir por México, fue una decisión que sabía que iba a ser para siempre, es irreversible y tomé la decisión consciente de eso”, confirmó la deportista en una entrevista para Publisport.

¿Qué piensas de toda la controversia que generó el anuncio que hiciste sobre no competir más para México?

— Estoy contenta de que hayan sido respuestas positivas, eso me da felicidad. Creo que la gente entendió por qué lo hice, entendieron mis razones y eso me hace sentir bien.

¿Por qué Uzbekistán?

— Simplemente porque me extendieron la mano, me quisieron ayudar en un momento en el que lo necesitaba y por eso me fui con ellos.

¿Fue difícil hacer el trámite para lograr la nacionalidad uzbeka?

— Más o menos, pero lo logré. Tengo la doble nacionalidad y no soy la única con esa situación. Mexicana sigo siendo y lo voy a ser para siempre.

Este caso no es exclusivo de mexicanos, otros atletas en el mundo han tomado decisiones similares a la tuya e incluso el Comité Olímpico Internacional (COI) ha mostrado cierta preocupación, ¿qué opinas de eso?

— Creo que los atletas están en todo su derecho de buscar lo que es mejor para ellos y por eso toman una decisión tan difícil. Todos amamos a nuestro país, todos preferimos representar a nuestro país, nos gustaría que las cosas estuvieran bien y fuera todo justo, que fuera fácil, que simplemente pudiéramos entrenar y competir.

¿Cuándo debutas como uzbeka en una competencia?

— Actualmente me estoy preparando para el campeonato mundial de Budapest, Hungría, que va a ser en dos semanas (15 de julio) y estoy entrenando. Entreno en Roma, Italia, donde lo hago desde hace tres años.

¿Crees que algún día el deporte federado en México va a cambiar para ser mejor?

— Espero que sí, tengo la esperanza por la gente que viene. Por mis compañeros espero que las cosas cambien, que se busque la forma de cambiar. Sí se puede, sería una excusa decir lo contrario. Creo que se debería buscar la manera de mejorar las cosas no sólo en el deporte, sino en el país.

¿Qué le dices a toda esa gente que de alguna manera se decepcionó con la decisión que tomaste?

— A todos les doy las gracias por su apoyo. Me duele que no voy a poder representarlos, pero quiero decirles que siempre voy a llevar a México en mi corazón. Si gano algo, siempre va a ser por México.

¿Por qué Paola Pliego tomó esta decisión?

Días antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en el panamericano de Panamá, Paola Pliego fue notificada de que no competiría en la esgrima mexicana por haber dado positivo en una prueba antidopaje por una sustancia llamada modafinil.

Tras un largo proceso para demostrar su inocencia, el laboratorio de la Conade –donde se llevó a cabo el análisis de la muestra– fue suspendido un año por equivocarse.

Pliego fue exonerada por la Federación Internacional de Esgrima después de analizar la muestra en Alemania, donde se concluyó que la molécula de dicha sustancia fue confundida con otro medicamento. Sin embargo, no volvió a ser tomada en cuenta para competir por México, lo que la obligó a escribir una carta donde informó su decisión de no competir más para su país.