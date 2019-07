¡Imbatibles! Brasil se corona en la Copa América 2019

La Selección de Brasil cumplió como buen anfitrión y se proclamó campeón de la Copa América 2019, tras vencer por 3-1 a Perú, en la cancha del Estadio Maracaná, partido en donde la gran figura fue Gabriel Jesús, pese a irse expulsado en el segundo tiempo.

12 años después, el conjunto de la Canarinha obtuvo su noveno título de la justa, refrendándose como el tercer país con mayor número de estrellas en la competencia organizada por la Conmebol, por debajo únicamente de Uruguay (15) y Argentina (14).

Te puede interesar: Revive las mejores acciones de la final minuto a minuto

La escuadra que dirige Tite, desde un inicio fue una de las favoritas para levantar el campeonato, pues además de fungir como anfitriones, tenían la urgencia de ganar en una competencia oficial, ya que la última vez que lo lograron fue en la Copa Confederaciones 2013 al vencer a España; es decir, desde hace seis años, una potencia en el futbol, no sabía lo que era levantar un título.

El camino no fue sencillo, ya que desde antes de comenzar su participación en la Copa América, tuvieron que afrontar la sensible baja de su máxima estrella: Neymar, lugar que ocupó Willian. En fase de grupos no perdieron ningún partido, y avanzaron como líderes del grupo A con siete unidades, en cuartos de final echaron a Paraguay y en semifinales a su acérrimo rival: Argentina.

Llegaron a la gran final con un rival que, -aparentemente- sería a modo, pero no fue así. Ya que los dirigidos por Ricardo Greca sorprendieron hasta el último minuto de la competencia. Incluso, en gran parte del compromiso, fueron superiores a Brasil, país que se fue prematuramente por arriba del marcador tras la anotación de Everton, quien de primera intención, remató un gran servicio de Gabriel Jesús al 14’.

¡GOOOOOL de Brasil! 🇧🇷⚽🎉

¡GOOOOOL de Brasil! 🇧🇷⚽🎉

¡GOOOOOL de Brasil! 🇧🇷⚽🎉 Servicio de Gabriel Jesus, remate de Everton 💥🔥💫#TuCopaAmérica 🏆🌎 pic.twitter.com/BBzhWYGAPC — TDN (@tdn_twit) July 7, 2019

Tras la anotación del conjunto local, la confianza era evidente en el campo, el mejor juego de Brasil se hizo presente, pero justo cuando fueron muy superiores, una mano de Thiago Silva, le dio un penalti a Perú, el cual ejecutó Paolo Guerrero, enviando el esférico al fondo de la red, tras el engaño que le hizo a Alisson Becker.

¡GOOOOOL de Perú! 🇵🇪⚽🎉

¡GOOOOOL de Perú! 🇵🇪⚽🎉

¡GOOOOOL de Perú! 🇵🇪⚽🎉 Paolo Guerrero empata el partido desde los once pasos 💥🔥💫#TuCopaAmérica 🏆🌎https://t.co/DfuPG8KMx3 pic.twitter.com/3zq5CcT8vX — TDN (@tdn_twit) July 7, 2019

Pero el festejo les duró poco, ya que antes de irse al descanso, apareció nuevamente Gabriel Jesús, con un tiro a larga distancia que terminó por vencer a Pedro Gallese.

En la parte complementaria, Gabriel Jesús, se fue expulsado por doble tarjeta amarilla. En los últimos minutos del partido, la Selección brasileña selló el triunfo, luego del penalti que le marcaron y ejecutó Richarlison. Perú ofreció su mejor versión, pero que poco pudo hacer ante la escuadra de la Canarinha. No hubo tiempo para más, el país anfitrión levantó en casa el título de la Copa América 2019.

¡GOOOOOL de Brasil! 🇧🇷⚽🎉

¡GOOOOOL de Brasil! 🇧🇷⚽🎉

¡GOOOOOL de Brasil! 🇧🇷⚽🎉 Richarlison convierte el penal en gol. Brasil será el nuevo campeón de la #CopaAmerica 🏆👏😀#TuCopaAmérica 🏆🌎https://t.co/DfuPG8KMx3 pic.twitter.com/a5d9aRP4Yu — TDN (@tdn_twit) July 7, 2019

TE RECOMENDAMOS