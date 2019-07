Landon Donovan calienta la final de la Copa Oro

Landon Donovan, ex jugador estadounidense que militó en el Galaxy de los Ángeles, el Bayer Leverkusen en Alemania y recientemente tuvo una breve participación en el León de la Liga MX, felicitó a Rose Lavelle, anotadora del segundo gol en la final del Mundial Femenil Francia 2019, cuando un aficionado le recriminó si apoyaría al equipo varonil esta noche cuando enfrente a la Selección Mexicana a lo que respondió :

That joke was funny a year ago, find some new material. No US men’s player has beaten Mexico more than I have. Let’s be positive and cheer on our @USMNT as they beat Mexico…like the last time we played them at Soldier Field in the GC Final!!! 🇺🇸⚽️🇺🇸 https://t.co/k0tHd6mUWu pic.twitter.com/C4DMdIQPs1

— Landon Donovan (@landondonovan) July 7, 2019