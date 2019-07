EN VIVO: México vs Estados Unidos, gran final de la Copa Oro

Llegó el día de la gran final de la Copa Oro, y qué mejor escenario que el Clásico de Concacaf entre México y Estados Unidos.

Sigue AQUÍ TODOS los detalles de este emocionante partido:

-Min 7 ¡Uuuuuuuyyyyy! Jozy Altidore recbe pase, se quita fácilmente a la defensa, disparaaaaaaaa… ¡CERCAAAAAAAAAAA! Se salva Méxicoooo

-Min 5 ¡Atención! Pulisic se mete al área, saca disparo pero Memo Ochoa achica bien para evitar el peligro.

-¡AAAAAARRAAAAAANCAAAAAAA EEEEL PAAAARTIIIIDOOOOOO!

-Las alineaciones del partido:

It’s 𝙏𝙄𝙈𝙀! 🇺🇸

The #USMNT Starting XI that will start tonight’s #GoldCup2019 Final vs. 🇲🇽

Lineup Notes 📰: https://t.co/bxWBUR6QdF pic.twitter.com/rJZ2d5NiGm

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) July 7, 2019