Antonio Briseño llega a Chivas sin miedo al descenso

Al ser presentado como refuerzo de Chivas: Antonio Briseño estableció algo muy claro: el descenso no le asusta. Llega al que llama el club más grande de México, pero también es un equipo metido en problemas porcentuales, luego de cuatro malos torneos. El riesgo de perder la categoría es real, pero eso no intimida al “Pollo”

“Quiero agradecer a ala directiva y técnico por confiar en mi porque. Al final, no sería nada posible sin esa confianza y el esfuerzo que hicieron en junio para el traspaso. Para mí es una alegría muy grande, un paso muy importante para mí, convencido de que llego al equipo mas grande de México, al más querido. Vengo con ese compromiso de correr todos los balones, dar lo mejor de mí, entregarme al 100 por ciento y gracias por todo”, explicó tras recibir la camiseta de Chivas.

Con su anterior equipo, el Feirense, descendió en Portugal. Por eso, la tensión que vivirá el Guadalajara no le es extraña. “El porcentaje son números, eso no asusta a a nadie. He jugado en temas porcentuales desde Veracruz, también en Feirense estuve peleando descenso. Sé manejarme bajo presión, sé lo que es Chivas, un equipo grande que siempre tiene los ojos sobre nosotros. Es el reto más importante de mi carrera y lo asumo con responsabilidad”, afirmó.

Dijo también, durante su presentación, que no fue complicado renunciar a Europa para volver a la ciudad de Guadalajara. “Eso se contesta solo: es Chivas. Cuando te dicen que Chivas, el más grande, te invita no se puede decir que no. Las oportunidades se presentan una vez en la vida y hay que aprovecharlas. Sé lo que es Chivas y estoy contento de venir aquí”, señaló.

Y afirmó que en el Viejo Continente aprendió mucho. “Evolucioné mucho como persona, al vivir en un país que no es tuyo valoras muchas cosas. Como jugador crecí en una Liga tan competitiva, con equipos como Benfica y Porto. Crecí muchísimo en saber leer el juego que allá es muy estructural, aguantar tu zona. También crecí mucho en técnica, en los pases largos. Sí te puedo decir que soy un mejor jugador de lo que me fui”, sentenció.

Niega identidad rojinegra

A los aficionados rojiblancos, cuando se anunció la contratación del “Pollo” Briseño, les saltó de inmediato su pasado con Atlas. Pero el propio Antonio Briseño negó este martes la “cruz de su parroquia”. Agradeció a los Zorros, pero afirmó que como futbolista se formó en otros clubes.

“No (siente presión por su pasado), al final estoy agradecido con Atlas, me dio la oportunidad de debutar en Primera, pero en formé en otros clubes, como Tigres, Veracruz, el mismo Feirense. Con la experiencia adquirida en esos pasos por diferentes Ligas, si me enfoco en mi trabajo, hago lo que sé y me entrego al 100, creo que la presión no pasará por ahí”, declaró.

Ahora, incluso se ve en el Guadalajara lo que reste de su trayectoria. “Paso a paso, vamos llegando y venimos con la mejor ilusión. Mi idea es hacer toda mi carrera en Chivas porque es el club más importante de México, el más querido. Es poco a poco, vamos a integrarnos bien, comenzar a jugar y lo sueño, sería una gran responsabilidad ser capitán, pero paso a paso”, finalizó Antonio Briseño.



















