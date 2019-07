Tom Brady quiere usar guante de Thanos la próxima temporada

El mítico quarterback de los New England Patriots, Tom Brady, externó su anhelo de portar la próxima temporada de la NFL el guante de Thanos, villano de Avengers, de la saga creada por el Universo Cinematográfico de Marvel.

Te puede interesar: Finalista de Copa América, en la órbita del Cruz Azul

"Creo que voy a probar un guante en mi mano arrojadiza este año", fue el mensaje que escribió el jugador de los Patriots.

Think I’m gonna try a glove on my throwing hand this year 🤔 pic.twitter.com/gCrB20KTIW

— Tom Brady (@TomBrady) July 8, 2019