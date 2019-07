VIDEO: Refuerzo del Real Madrid se marea y paran presentación en el Bernabéu

Eder Militao, nuevo refuerzo del Real Madrid, no pudo culminar la conferencia de su presentación oficial, luego de sufrir un mareo, que lo llevó a abandonar a los medios de comunicación, viéndose con un semblante poco favorable.

El defensa brasileño, se sometió a los exámenes médicos correspondientes, para después acudir al Santiago Bernabéu y posar por primera vez, con la camiseta del conjunto merengue, posteriormente compareció en una rueda de prensa, en donde comenzó a marearse, síntoma que se produjo de tanta emoción y calor que sufrió, pues fue un día de ensueño para el zaguero.

Mediante redes sociales se dio a conocer el video del momento exacto, donde se puede observar a Militao poner su mano sobre la cabeza e intentar deshacerse el nudo de la corbata, pero no lo consiguió; de igual manera, intentó abrir una botella de agua y no pudo, por lo que decidió no responder la última pregunta y salir de la sala de prensa. Ya era evidente su mal estado.

Militao @edermilitao13 se ha mareado y ha tenido que acabar y abandonar la sala de prensa ! Mucha emoción ! pic.twitter.com/iptJj8VLoQ — Lola Hernández (@lolahernan) July 10, 2019

El Real Madrid no informó sobre el estado de salud de su nuevo jugador; sin embargo, se especula que no se trate de nada grave, sino del día ajetreado que tuvo.

