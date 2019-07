Está Sánchez Purata listo para jugar

El canterano Juan Sánchez Purata levantó la mano para suplir la ausencia de Francisco Meza quien se lesionó de la rodilla izquierda.

Aunque lamentó la lesión del colombiano, mencionó que no dejará pasar esta oportunidad y estar listo para cuando el técnico lo necesite.

"La lesión de Meza es algo muy lamentable, algo que nadie lo esperabamos, él ya ha pasado por esto en dos ocasiones anteriores y ha vuelto fuerte, creo que esta vez no será la excepción, le deseamos mucha fuerza y pronta recuperación", dijo.

Purata mencionó que ahora a él le toca seguir trabajando de la manera en que lo ha venido haciendo y esperar la oportunidad se preente.

"Lo que me toca a mí es seguir mi línea de trabajo, la que me ha caracterizado, seguir esperando la oportunidad y estar prepara para cuando me toque", dijo.

En cuanto al Campeón de Campeones, el juvenil dijo que ganarlo por cuarta vez servirá de motivación para iniciar el torneo Apertura 2019.

"Es un parámetro para nosotros. Te da confianza para empezar el torneo, peleando cosas importantes.Vamos a esperar al mejor América con sus mejores jugadores", dijo.