VIDEO: Emotivo mensaje en el desfile para celebrar a campeonas del mundo

La selección de Estados Unidos, dirigida por Jill Ellis, festejó en la “Gran Manzana” la reciente conquista del título de la Copa Mundial Femenil Francia 2019.

VIDEO: CARLOS TREJO Y ALFREDO ADAME LLEGAN A LOS GOLPES EN PLENA CONFERENCIA DE PRENSA

El combinado se convirtió en bicampeón Mundial Femenil y celebró en un recorrido abordo de un autobús descapotable respaldado por afición, que presentó mensajes de apoyo a través de pancartas, así como cientos de felicitaciones.

Las campeonas del futbol femenil se presentaron en el Ayuntamiento de Nueva York, en donde eran esperadas por el alcalde Bill de Blasio, para continuar con la celebración y recibir las llaves de la ciudad y la Balón de Oro, máxima goleadora y capitana, Megan Rapinoe, tomó el micrófono.

“Tenemos que ser mejores, amar más, escuchar más y hablar menos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que estamos y los que no están aquí. Es la responsabilidad de todos hacer de este mundo uno mejor. Este equipo hizo un trabajo increíble”, destacó Rapinoe.

“Es responsabilidad de cada uno. Es tiempo de estar juntos, tenemos que colaborar, este es mi consejo, hagan lo que puedan, sean mejor de lo que han sido, y este equipo es una representación de lo que pueden hacer si hacen eso", sostuvo la capitana.

La selección de Estados Unidos alcanzó su cuarto título Mundial para confirmarse cómo la representación más ganadora del balompié femenil, tras vencer el pasado domingo 2-0 a Holanda.

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 10, 2019

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 10, 2019

Champagne showers in the Big 🍎 courtesy of @alexmorgan13. #WNTParade pic.twitter.com/ktBtIRA9H9

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 10, 2019