¡Una mexicana más! Charlyn Corral es nueva jugadora del Atleti

La futbolista mexicana, Charlyn Corral, es oficialmente nueva jugadora del Atlético de Madrid Femenil, equipo en donde se unirá a su compatriota, Kenti Robles, a partir de la próxima temporada de la Primera División de España.

La atacante azteca militó los últimos dos años con el Levante, convirtiéndose en pieza clave del equipo, además de destacar en toda LaLiga, pues en la campaña 2017-2018 consiguió el Trofeo Pichichi, como la máxima goleadora, tras marcar 24 anotaciones. Y en la temporada anterior, se quedó con el segundo peldaño de la tabla de goleo, con 20 tantos.

Charlyn será la segunda futbolista mexicana que defenderá los colores del conjunto colchonero, la primera fue Kenti Robles; sin embargo, en la rama varonil, también se encuentran jugadores aztecas que han portado el escudo del conjunto español, actualmente está Héctor Herrera, pero en la lista está Raúl Jiménez, Luis García y Hugo Sánchez.

“Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí. Es un gran reto y una gran responsabilidad y siento muchas emociones, he llegado a un buen lugar y no tengo duda de que seré feliz aquí. No les fallaré, vengo aquí a ganarme su respeto y cariño desde el primer día", fueron las primeras palabras de la atacante de 27 años de edad.

📝 | FICHAJE

🔴⚪ @CharlynCorral ya es rojiblanca 🔴⚪

🇲🇽 La mexicana llega para reforzar la línea de ataque

🏧 ¡Bienvenida a tu nueva casa! 😍

👉 https://t.co/NYf337oKRL#AúpaAtleti #BienvenidaCharlyn pic.twitter.com/SzjE57vcHQ — At. Madrid Femenino (@AtletiFemenino) July 10, 2019

