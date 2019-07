Nación Lucha Libre será la mejor empresa de lucha libre: Alberto ‘El Patrón’

Llegó el día en el que Nación comience a escribir su historia dentro de la lucha libre mexicana. La nueva compañía de Lucha Libre hizo su presentación la cual fue anunciada con bombo y platillo asegurando que debido a la calidad del roster que presentan, estrellas de talla nacional e internacional, le darán al público emociones diferentes de las que viven comúnmente.

La empresa que lidera Alberto "El Patrón" presume de luchadores que han estado en empresas de gran relevancia luchística, como un ejemplo, la WWE. Es por eso que desde su nacimiento, Nación Lucha Libre ha tenido muchas trabas de la competencia para poder realizar su primer evento, así fue como lo mencionó Alberto del Río.

"Estamos muy contentos. Esta noche es la gran presentación de Nación Lucha Libre, y aunque nos pusieron muchas trabas por ahí, no nos pudieron detener. Estamos a punto de darle al mundo una empresa como nunca habían visto antes. Tenemos mucho talento nacional e internacional. Las otras empresas se cortarían la cabeza con tal de tener a tanto talento.

"Este primer compromiso, que tendrá lugar en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, sufrió algunos cambios en la cartelera. Rey Wagner, Penta 0M y Rey Fénix no podrán participar debido a problemas contractuales, es por eso que 'La Esencia de la Excelencia' decidió traer a L.A Park y a su dinastía, algo que beneficiará ampliamente al cartel.

"Hubo un luchador que no supo leer su contrato y como yo lo dije, no le voy a detener ni a meter en problemas a nadie. Pentagón y Fénix, por cuestiones contractuales y económicas y por crecimiento profesional llegamos a un acuerdo. No le voy a negar esa oportunidad de que tengan ese crecimiento como atletas y de ahí en fuera el cartel está hasta mejorado", puntualizó "El Patrón".

Esta noche en la lucha estelar, el líder de Nación Lucha Libre hará equipo con El Hijo del Fantasma y L.A. Park y enfrentarán a la exestrella de la WWE, MVP, Apolo y Ricky Banderas "El Mesías".