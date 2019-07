Dan 120 días de recuperación a Alfredo Adame; la pelea tendría que esperar

Luego del botellazo que Carlos Trejo le propinó a Alfredo Adame durante la conferencia de prensa previo a la pelea que ambos personajes sostendrán, el conductor informó que el médico le dio de 90 a 120 días de recuperación, tras recibir 5 puntos internos y 4 externos, que tardan aproximadamente cinco semanas en cerrar.

Te puede interesar: ¿Cuánto tendría que pagar Alfredo Adame y Carlos Trejo si cancelan la pelea?

"Llegué al hospital y la oftalmóloga me dijo que había tenido mucha suerte, pues si esa botella me hubiera pegado dos centímetro abajo me hubiera vaciado el ojo. El cirujano me dijo que estaba grave", fueron las palabras de Adame en Imagen Televisión.

Y por si fuera poco, el asunto no quedó ahí, pues el reconocido conductor de 61 años de edad acudió a la Procuraduría General de la Justicia para presentar una denuncia en contra de Trejo, tras la agresión que sufrió y lo llevó al hospital.

Cabe mencionar que la pelea aún se tiene programada para el próximo 2 de agosto; sin embargo, se especula que tendrá que posponerse, ya que Adame seguiría las indicaciones del médico, para no arriesgar su salud, aunque no serían los 90 o 120 días, sino únicamente de cuatro a cinco semanas, tiempo en el que cicatrizaría la herida.

TE RECOMENDAMOS