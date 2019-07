João Félix: ¿Llenará el vacío que deja Griezmann?

Una de las nuevas joyas del futbol mundial está listo para demostrar que vale más de 120 millones de euros. João Félix es la nueva adquisición del Atlético de Madrid, y ahora su tarea será llenar el hueco que dejó Antoine Griezmann. ¿Estará a la altura?

La salvación

João Félix es un jugador de apenas 19 años, y está siendo muy cuestionado por el precio que pagó el Atlético de Madrid. Son 126 millones de euros que pudieron ser invertidos en unos dos o tres jugadores más experimentados, pero la apuesta es muy grande, y con ello se une el adiós del francés Griezmann, que era un futbolista que le aportaba mucho poder ofensivo al equipo del “Cholo”, y que era uno de los estandartes del club.

Aparte de la venta de Antoine, se sumaron las salidas de varios jugadores estandartes, es por eso que el Atlético tenía que actuar rápido. Primero se habló de Dybala, el argentino estuvo en la órbita “Colchonera” pero al final no se concretó nada, y no existía un jugador similar a las características de Griezz disponible en el mercado, y si había, eran muchos más caros que Félix.

El lusitano llega como una salvación para el equipo, tiene la tarea de generar juego ofensivo y colocar balones para Morata o Costa, o simplemente que con su gran gambeta llegue a línea de fondo y marque gol.

Simpatía con la afición

Se fue uno de los máximos ídolos del club, el francés se marchó dejando un vacío en la afición, y es muy raro en este mundo del futbol que un jugador recién llegado cree tanta empatía con su nueva afición. Sí, lo hemos visto, pero no con un jugador de 19 años, un futbolista que apenas tiene un torneo en el futbol de élite.

Al principio se pensó que la llegada de Félix sería un rechazo total, por varias circunstancias, por el precio, edad y posición, pero fue todo lo contrario, y es que el portugués se ha ganado a los aficionados con sus declaraciones, y ha dicho que él viene a demostrar que vale 126 millones de euros y que en cada partido se va a partir el alma por la playera “Colchonera”, esas palabras certeras han caído bien en la gente, es por eso que le están dando el respaldo que necesita, y les aseguro que el “7” de Griezmann quedó en el olvido, ahora es el “7” de João Félix. En los alrededores del Wanda Metropolitano se puede observar las nuevas playeras del equipo con el nombre del portugués, la nueva gran estrella del Atlético de Madrid.

Conclusiones

En estos tiempos hemos visto como se ha inflado el precio de los jugadores, en donde por más malito que seas en el futbol europeo, no vales menos de 20 millones de euros, un precio muy elevado por futbolistas de medio pelo, ahora imagínense por un jugador que apenas va surgiendo y que está marcando diferencia en un gran equipo, es obvio que el mercado se vuelve loco, todos quieren tener el juguete nuevo, la última gran joya del futbol mundial, y en el caso de Joao Félix no es la excepción, muchos clubes lo deseaban, se hablada del Manchester City, Real Madrid, Juventus, etc… que más que una necesidad es un lujo, y el caso del Atlético es diferente, ellos sí estaban necesitados de un jugador poderosamente ofensivo y no les importó desembolsar esa cantidad de dinero, el fichaje más caro en toda su historia.

Lo poco que ha mostrado Félix puede ser suficiente para justificar su precio y sinceramente estoy seguro que la romperá en LaLiga. Lo que él necesita es libertad en el campo de juego y espero que Simeone se la dé, que no enjaule a esa fiera que tiene unas enormes ganas de comerse al mundo, y solo así podrá convertirse en el nuevo Griezmann, pero sería egoísta compararlo con el João Félix será una gran revelación y se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo, espero y el tiempo me dé la razón y si es así, los 126 millones de euros serán una pizca de lo que valdrá.

