Las primeras palabras de Antoine Griezmann como jugador del Barça

Luego de que este viernes, el Barcelona hiciera oficial la llegada de Antoine Griezmann, el atacante francés ofreció sus primeras palabras como nuevo jugador del conjunto catalán, en donde compartió un breve pero emotivo discurso mediante un video publicado en redes sociales.

"Mi padre me enseñó de pequeño, que los trenes no pasan solo una vez. Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Al fin, nuestros caminos se unen. Defenderé la camiseta del Barça, con toda mi entrega y compromiso. Es nuestro momento, este es nuestro camino", mencionó el ex elemento del Atlético de Madrid.

👍 La vida tiene segundas oportunidades. pic.twitter.com/2jBXOWofZc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2019

Griezmann llegó al Barcelona, en medio de la polémica, pues el Atlético de Madrid, su ex equipo, informó que no está de acuerdo con los 120 millones de euros, que el Barcelona le depositó, cantidad que corresponde a la cláusula de rescisión del jugador francés, justificando que el acuerdo se dio desde meses antes.

Antoine llegará a la escuadra catalana bajo las órdenes de Ernesto Valverde, con el objetivo de reforzar el ataque, en busca de conseguir el mayor número de títulos posibles la próxima temporada. Principalmente la Champions League, luego de la dolorosa eliminación en las semifinales ante el Liverpool, equipo que se proclamó campeón.

