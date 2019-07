Bajo el marco: Fortalezas y debilidades de la Liga MX

A unas horas del arranque oficial del nuevo torneo de la Liga MX con el doble compromiso de la Supercopa y El Campeón de campeones y todavía con el dulce sabor del título de la Copa Oro, deberíamos meditar un poco sobre lo bueno y lo malo de nuestro fútbol, ese que muchos tachan de mediocre y de bajo nivel.

ALFREDO ADAME REVELA QUE LA PELEA CON CARLOS TREJO YA ESTÁ EN DUDA

Y es que en una constante discusión con los más severos críticos de lo nuestro y sobre todo con los adoradores del futbol europeo, mi postura siempre ha sido que es preferible tener una torneo más competido y parejo que una liga en la que los grandes trofeos son solamente para uno o dos equipos como máximo.

Para mí, no saber con total certeza quién será el próximo campeón es una fortaleza de nuestra liga, en la que desde hace mucho tiempo ya no dominan los llamados GRANDES ni tampoco los más POPULARES, en la que el éxito no está destinado únicamente para CAPITALINOS o NORTEÑOS y en la que sobre todo el derecho a ilusionarse por un título o por alcanzar grandes hazañas no se limita a unos pocos y si no me creen, solamente revisen la lista de campeones de las 10 mejores ligas del mundo y verán que es en México donde más clubes se reparten los trofeos en el mismo lapso de tiempo en el que el Bayern Múnich ha ganado 28 en la Bundesliga o en el que la Juventus ha conquistado 33 de la Serie A, al mismo tiempo que Real Madrid y Barcelona se han repartido 59 coronas.

En algunas ligas del mundo es verdaderamente doloroso ver cómo los más modestos no aspiran a nada y como cada que forman una nueva estrella, los mas poderosos se la llevan para hacer más grande su ventaja y más pequeña la posibilidad de crecimiento para sus rivales, algo que ya en México ha ido desapareciendo porque sin ser un caso perfecto ni mucho menos, ya cualquiera puede dar pelea y fichar tan caro como lo hacen los principales candidatos al campeonato.

Esa paridad así como el buen trabajo en fuerzas básicas, desde la Sub-13 y hasta la Sub-20 e incluso el sorprendente desarrollo de la FEMENIL MX son algunas de las fortalezas de nuestro fútbol en el que la OVEJA NEGRA sería La Liga de Ascenso por tantos cambios e incongruencias para definir su verdadero rol en la estructura de este deporte.

¿Porque entonces nos cuesta creer en la LIGA MX? Pues porque aunque da gusto ver que hasta 27 jugadores sudamericanos fichados en México disputaron la Copa América, esos mismos extranjeros son los que han tapado el camino de nuestros nuevos valores, esos a los que además les negamos el sueño de defender al Tri en categorías menores aunque a veces no sean titulares.

El futbol es sin duda un NEGOCIO pero también un ESPECTÁCULO y el problema en México es que no hemos logrado combinar adecuadamente ambos conceptos jalando demasiado la cuerda hacia un solo lado y dejando al descubierto el polvo que siempre se esconde debajo de la alfombra.

** Las declaraciones y opiniones expresadas en los contenidos de la sección Opinión y de todas las columnas y artículos, son de exclusiva responsabilidad de quien las escribe y de quien las firma, y no representan el punto de vista de Publimetro