Mike Vrabel confesó que se 'cortaría el pene' por ganar un Super Bowl

El entrenador de los Tennessee Titans de la NFL, Mike Vrabel, realizó una confesión que le ha dado la vuelta al mundo, al aceptar que se 'cortaría el pene' con tal de proclamarse campeón en un Super Bowl.

"Llevo casado 20 años, por lo que probablemente lo haría. Ustedes no han estado casados tanto tiempo, pero un día se darán cuenta que no lo necesitarán", fueron las palabras de Vrabel en una charla con sus jugadores Taylor Lewan y Will Compton en el famoso podcast 'Bussin With the Boys', donde fue interrogado sobre si estaría dispuesto a cortarse el pene a cambio de poder ganar un Super Bowl.

La interrogante, el entrenador la tomó con sentido del humor, pues hasta instantes después, bromeó afirmando que su esposa no se enojaría, incluso apoyaría su decisión.

Los Titans se medirán ante los Cleveland Browns en la primera fecha de la próxima temporada de la NFL el próximo 8 de septiembre.

