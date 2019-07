VIDEO: Jugador de la NFL se pelea con policía y es suspendido

Malik McDowell nuevamente se encuentra envuelto en la polémica, luego de sostener una pelea con un policía en la gasolinera de Michigan, donde aparentemente el jugador de la NFL estaba borracho.

Mediante un video filtrado en redes sociales, el jugador estadounidense se enfrentó con un policía, quien en forma de defensa, le apuntó con su pistola, aunque la acción no lo intimido y se encaró con él, por lo que instantes después, llegaron refuerzos para llevarse al McDowell arrestado.

NFL's Malik McDowell Fights Cop AFTER Being Tased, in an Insane Video. pic.twitter.com/n84I9Gicli

— NFL Newswire (@newswire_nfl) July 10, 2019