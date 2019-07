Megan Rapinoe es criticada por actitud al dar autógrafo

Megan Rapinoe vuelve a estar en el centro de la polémica después de que se difundiera un video en redes sociales en el que aparece dando un autógrafo a un niño al que ni siquiera vio a la cara, durante la ceremonia de los ESPY Awards 2019.

La actitud de la capitana de la Selección de futbol femenil de los Estados Unidos fue criticada y señalaron que mejor volteó a ver a una mujer que pasaba que al pequeño fan.

De igual forma la calificaron de hipócrita por el discurso igualitario que maneja y que le ha llevado a enfrentarse con Donald Trump y que si esto lo hubiera hecho un futbolista hombre ya lo estarían crucificando.

Si esto lo hace un futbolista arde Twitter, pero como lo hace una mujer que grita por igualdad entonces no pasa nada… 🙄pic.twitter.com/dJeEsBprhu — renacova 💬 (@renacova) July 13, 2019

Otros la defendieron al señalar que en esta clase de eventos los aficionados no tienen permitido pedir autógrafos y que tal vez ella estaba chocando que no la descubrieran. También que no vio al niño por el poco tiempo que había para que empezara la grabación.

Después de que se diera a conocer esta grabación empezó a circular otro video de Racione atendiendo a aficionados y tomándose selfies, pero esto fue en el aeropuerto de Lyon después de ganar el Mundial Femenil, días antes de los ESPY Awards.