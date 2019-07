Cristiano Ronaldo ‘humilla’ a Gonzalo Higuaín durante pretemporada

Los jugadores de la Juventus se encuentran en pretemporada de cara a la temporada 2019-20. El club ha compartido en redes sociales videos de los entrenamientos y este martes destacó uno de las pruebas de sprint en el que Cristiano Ronaldo hizo ver mal a Gonzalo Higuaín.

En la prueba cada jugador debe arrancar a toda velocidad y eludir a un defensa, todo esto sin el balón. El primero en realizarla fue Higuaín y le siguió Cristiano, quien hizo el recorrido un segundo más rápido.

