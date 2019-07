Técnico del PSG confirma que Neymar quiere irse del PSG

Thomas Tuchel, director técnico del París-Saint Germain, ha roto el silencio y confirmó que Neymar quiere irse del conjunto parisino, tema que ya conocía desde ante de la Copa América; sin embargo, prefirió no meterse, pues es asunto entre el brasileño y la institución.

Te puede interesar: ¿Quién transmitirá los partidos de la Liga MX?

"Me gustaría poder contar con Neymar, pero…", fueron las primeras palabras del estratega. Posteriormente, reveló que ya sabía que el futbolista brasileño no deseaba permanecer con el PSG, desde ante de la Copa América, justa en la que no participó Ney, dado a la lesión que sufrió días antes en un partido amistoso frente a Qatar.

Tuchel no profundizó sobre el futuro del futbolista, por lo que está contando con él para la gira que el equipo realizará a partir del próximo fin de semana por China, aunque conoce que es más por un tema de patrocinio, que futbolístico.

Con esta noticia, aumentan los rumores del posible regreso de Neymar al Barcelona, equipo que estaría dispuesto a dar a Coutinho y Dembélé como 'moneda de cambio'. ¿Será que veremos al brasileño nuevamente con el conjunto catalán?

TE RECOMENDAMOS