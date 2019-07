Conoce a Jennifer Muñoz, la nueva jugador del América femenil

El Club América femenil dio a conocer este miércoles que reforzará su medio campo con la mexicoamericana Jennifer Muñoz.

OFICIAL: 'Canelo' Álvarez no peleará en septiembre

CDOM cerrará instalaciones a deportistas por falta de presupuesto

La futbolista de 22 años se desempeña como contención y llega proveniente de la Liga Colegial de Estados Unidos, donde jugaba con la Universidad de Nuevo Mexico.

56 seconds of me being sporty pic.twitter.com/xYlIUhkdYQ

La originaria de Los Ángeles, California, señaló en Twitter que soñaba ser futbolista profesional desde que era niña y que está emocionada por empezar a trabajar.

Been dreaming about this since I was a kid. Excited to get to work!! Vamos @AmericaFemenil 🤩 https://t.co/zxISG1KmW3

— Jen Munoz (@jenmunozz) July 17, 2019