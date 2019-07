VIDEO: Futbolista sufre dos infartos durante entrenamiento

Diego Santos Gama Camilo, mejor conocido como Biro Biro, es el futbolista que sufrió un par de infartos durante el entrenamiento con su nuevo equipo, el Botafogo, al cual llegó hace apenas seis días.

El conjunto brasileño se encontraba realizando su práctica en las instalaciones del Estadio Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro; cuando de pronto, el jugador de 24 años de edad se desplomó sobre el césped, sus compañeros se acercaron inmediatamente a él, y lo llevaron inmediatamente con el cuerpo médico del equipo.

O atacante Biro Biro, que chegou recentemente ao Botafogo, desmaiou durante o treino e teve que ser reanimado no vestiário. #cafecomjornal #bandjornalismo pic.twitter.com/0UQhA95Yx3

Por fortuna, el cuerpo médico actuó velozmente y pudieron salvarle la vida a Biro Biro, quien fue trasladado a un hospital de Río de Janeiro, donde confirmaron que sufrió dos infartos, los cuales continúan analizando; sin embargo, el futbolista se encuentra consciente y listo para recuperarse.

"Botafogo informa que el atleta Biro Biro fue remitido al hospital y está siendo acompañado por el Doctor Ricardo Bastos, Doctor del club que realizó el servicio aún en el Estadio Nilton Santos. La imagen del atleta es estable y se someterá a exámenes", fue el mensaje que compartió el club mediante sus redes sociales.

O Botafogo informa que o atleta Biro Biro foi encaminhado ao hospital e está sendo acompanhado pelo Doutor Ricardo Bastos, médico do clube que realizou o atendimento ainda no Estádio Nilton Santos. O quadro do atleta é estável e o mesmo passará por exames.

— Botafogo F.R. (@Botafogo) July 16, 2019