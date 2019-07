CDOM no cerrará sólo suspenderá servicios de manera parcial

El Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) no cerrará sus puertas a los atletas nacionales, sólo suspenderá de manera parcial algunos de los servicios, porque varios de los seleccionados acudirán a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y se deben optimizar los recursos con los que se cuenta.

Por lo que los servicios de hospedaje, alimentación y servicio médico no tendrán actividad durante el desarrollo de las competencias en la cita continental peruana.

El martes cada una las Federaciones Nacionales recibió una carta en la que el CDOM hace de su conocimiento que tres servicios importantes que brinda serían suspendidos hasta nuevo aviso, ante la optimización de recursos que debería otorgar el gobierno federal vía Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“Esta suspensión seguramente afectara la rutina diaria como el rendimiento físico-deportivo de preseleccionados y seleccionados que se encuentran en el CDOM, un lugar ideal para entrenar, tanto por su excelente ubicación, como por la calidad de las instalaciones”, se mencionó en la misiva.

Ante este panorama, el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, echó mano de su estrategia y entrega por seguir con el funcionamiento de la instalación deportiva e hizo las gestiones para tener una reunión con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.

“Tuve una reunión larga con el secretario Esteban Moctezuma Barragán y he llegado al acuerdo de que dará una extensión presupuestal a la Conade para darle la suficiencia que permita etiquetar recursos para el Comité Olímpico Mexicano y esos recursos deberán respetarse al 100 por ciento”, subrayó.

Destacó que es necesario tener instalaciones y servicios de calidad a un año de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, ya que, sino todos, los atletas se concentran en el CDOM para sus últimas etapas de preparación.

“Después de Ana Gabriela, es el secretario y por eso acudimos a él. Los atletas que se quedarán en México y no irán a los Panamericanos están avisados y se irán a sus lugares de origen. Tras el cierre parcial las instalaciones se reabrirán en agosto, una vez que concluyan los Panamericanos”, comentó.

Padilla Becerra dijo que se presentó una propuesta presupuestaria, pero será la Oficilia Mayor la que haga los cálculos de qué cantidad será el monto.

“Se cerrarán las instalaciones el 31 de julio, cuando los atletas estén en Lima y no tengan esa preocupación y arreglamos con la Jefatura de Misión que los que no tengan que regresar a México, vuelen directo a su lugar de origen”, apuntó Padilla Becerra.

En esa reunión estuvieron presentes los medallistas olímpicos de México 68, Felipe Muñoz; de Los Ángeles 84, Daniel Aceves, la vicepresidenta del COM, Jimena Saldaña, entre otros.

El secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, es presidente de la Junta Directiva de Conade, que está integrada además por nueve secretarías de Estados y la Fiscalía General de la República.

Ante cierre momentáneo del CDOM, se verán afectados cerca de 147 atletas y una vez que regresen de los Juegos Panamericanos, la cifra aumentará porque buscarán un lugar adecuado para la concentración de las preselecciones nacionales de boxeo, balonmano, atletismo, tiro con arco, gimnasia y pesas rumbo a Tokio 2020.

Para mantener el óptimo funcionamiento del CDOM son necesarios 120 millones de pesos anules, pero ante la situación económica del país, el presupuesto se redujo a 90 millones.

La labor del presidente del COM para no cerrar totalmente el CDOM ha sido titánico al buscar recursos autogenerados, así como de instancias deportivas internacionales como Solidaridad Olímpica, del Comité Olímpico Internacional (COI), Solidaridad Panamericana y de los patrocinadores del propio COM.

Esto ha redundado en la captación de unos 20 millones de pesos que es con lo cual se ha tratado de respaldar a los atletas que se concentran en el CDOM.