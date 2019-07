Debido a malos tratos del LA Galaxy, Dos Santos pensó en retirarse

Giovani Dos Santos, flamante fichaje del América, reveló, en una reciente entrevista, cómo fue tratado por la directiva de LA Galaxy ante sus constantes lesiones, además de que no tuvo los cuidados necesarios por parte del cuerpo médico.

En la conversación que sostuvo el mayor de los Dos Santos con Televisa Deportes, dijo que en todos los equipos que ha estado ha confiado en los cuerpos médicos, pero en el Galaxy a pesar de que se cuidaba continuaba lesionándose y esa situación ya no dependía de él.

"Dos años atrás yo hablé con el club y les dije que no quería seguir así, que yo quería ser un jugador importante y estaba sucediendo lo contrario. Entonces le ofrecí al Galaxy traer a mi gente para trabajar y mejorar, pero el club me lo negó dos veces y para mí fue decepcionante porque no vi apoyo de ellos".

En este sentido mencionó que buscó la asesoría de Carlos Pecanha, preparador físico de la Selección Mexicana y las Águilas del América para tener otras opiniones de su situación física y algunas razones de sus constantes lesiones

El diagnóstico del club cuando notó un dolor en la pierna es que era un problema de la rodilla, el cual se podía solucionar, según los doctores de Galaxy, con una inyección en la zona que lo aliviaría en dos o tres días.

"Hablé con Pecanha y me dijo 'Giovani, no puedes hacer eso, porque vas a volver a resentirte, tienes que esperar como mínimo dos o tres semanas'. Pero claro, yo, como empleado del club hago lo que el cuerpo médico me pide"; esta situación iba aunada a que había presión entre ambas partes.

El jugador tuvo que pasar por un tratamiento de cuatro inyecciones, pero en ningún momento del proceso vio mejoría e incluso llegó al punto en que pidió un descanso para recuperarse.

"Imagínate, de una lesión muscular, porque se trataba de un tendón que estaba inflamado, ellos lo querían convertir en una operación. Después de la cuarta inyección me dijeron 'si no mejoras, te vamos a tener que abrir para ver qué tienes'. Estaban tratando de adivinar lo que tenía. Si yo me hubiera quedado en el Galaxy, a lo mejor ahorita estaríamos hablando de mi retiro".

Desde la perspectiva de Dos Santos, las críticas sobre la falta de cuidados en el tema corporal y deportivo como causa de sus lesiones son injustas, porque en el equipo de Los Ángeles "fue la etapa de mi carrera como jugador profesional en la que más me cuidé. Me obsesioné, porque veía que me faltaba algo y siempre hacía cosas para mejorar".

Por otro lado, un tema recurrente en su carrera han sido los señalamientos sobre sus indisciplinas fuera del terreno de juego, las cuales le parecen infundados, pues según él nunca ha tenido problemas con los equipos donde ha jugado por ese tema en específico.

Además, destacó el hecho de su formación, pues la hizo en el Barcelona, un equipo "donde le dan muchísima importancia a ese tipo de cosas relacionadas con la disciplina" y los cuidados.

Respecto a la llegada de Giovani Dos Santos al club angelino, mencionó que su relación con los compañeros consagrados ayudó para su integración con el equipo. Además de que siempre había sido muy buena y eso se reflejaba en el campo de juego, en donde "jugábamos prácticamente de memoria".

Sin embargo, eso cambió después del primer año ya que, relata el futbolista, se le plantearon objetivos que el Galaxy debía cumplir, pero después sintió que se dejó caer mucho peso sobre su persona "cuando el fútbol son once jugadores o hasta más personas y esos fueron factores de que el club no consiguiera sus objetivos y yo no me sintiera al 100%".

Al final, todos esos factores influyeron en que el ahora refuerzo del América decidiera no renovar con LA Galaxy. Incluso declaró que le habían ofrecido un contrato de tres años más, pero las condiciones del mismo no le parecían las correctas y así decidió firmar por las Águilas.

