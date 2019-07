Nadia Comaneci presume su gran forma física a sus 57 años

Nadia Comaneci, quien consiguió el primer "10 perfecto" en la historia de la gimnasia, durante los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, presumió mediante un video publicado en redes sociales el gran estado físico que luce a sus 57 años de edad.

Te puede interesar: Rodolfo Pizarro 'duda' de la salida de Higuera de Chivas

La ex gimnasta rumana se grabó realizando una pirueta en la playa, con la que recordó aquel día mágico en la justa olímpica, cuando a sus 15 años, marcó la historia del deporte internacional, además de conquistar tres medallas de oro, una de bronce y una plata.

"Aquí vamos… 43 años después.. 18 de julio de 1976 Montreal… Primer perfecto 10", fueron las palabras que escribió Comaneci en su cuenta de Twitter.

Here we go… 43 years later..July 18 th 1976 Montreal …First Perfect 10…..and my son photobomb handstand… pic.twitter.com/CjEercqHmR

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 17, 2019