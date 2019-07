VIDEO: Rodolfo Pizarro 'duda' de la salida de Higuera de Chivas

Rodolfo Pizarro, ex jugador de Chivas y actual elemento de los Rayados de Monterrey, mencionó en entrevista con Fox Sports, que no está seguro de la salida de José Luis Higuera del conjunto tapatío, pues probablemente solo se anunció para "calmar" a la afición, que fue quien pidió la salida del directivo.

"Pues no sé bien si sí salió, primero hay que ver si salió, o en realidad solo están tapando ahí para calmar a la afición, no sé. No sé bien que pase ahí en el tema pero ya todos sabemos cual es la respuesta", fueron las palabras de Pizarro al ser interrogado, sobre si la salida de Higuera ayudará al Rebaño Sagrado.

"HAY QUE VER SI SÍ SALIÓ O EN REALIDAD SOLO ESTÁN TAPANDO AHÍ PARA CALMAR A LA AFICIÓN" #LUP Lo que dijo Rodolfo Pizarro sobre la salida de José Luis Higuera de la directiva de Chivas. ¡Imperdible! pic.twitter.com/Q24drl3Nvo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 18, 2019

El futbolista de 25 años de edad militó con el conjunto tapatío durante dos años, tiempo en el que fue parte de tres títulos: 1 de Liga, 1 de Copa MX y 1 de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018, convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición; sin embargo, su etapa concluyó el año pasado, para arribar con la escuadra regiomontana.

