Alfredo Adame confirma que pelea con Trejo se pospone

Alfredo Adame y Carlos Trejo se han robado la atención de decenas, luego de protagonizar un pleito durante la conferencia de prensa de su pelea, la cual se tenía pactada para el viernes 2 de agosto; sin embargo, tuvo que ser pospuesta, tras la lesión que sufrió el actor de 61 años de edad.

Te puede interesar: Edson Álvarez se despide del América con emotivo video

"La pelea no se cancela, únicamente se pospone. Ayer fui a que me quitaran las puntadas, me dijo el doctor que de cuatro a seis semanas. Las heridas de la frente y de la ceja son muy delicadas, nunca se terminan de arreglar y al primer golpe te la vuelven a abrir", fueron las palabras de Adame en entrevista para As México.

Adame dejó en claro que no tiene en mente cancelar la pelea, por lo que junto a los empresarios organizadores, le buscarán una nueva fecha, para que la gente pueda disfrutar del show. "Hasta que no lo suba al ring, no voy a parar", sentenció.

TE RECOMENDAMOS