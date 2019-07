Edson Álvarez se despide de América con emotivo video

Edson Álvarez no dejó pasar la oportunidad de despedirse del América, luego de que se oficializó su fichaje con el Ajax de Holanda, club con el que reportará en los próximos días, de cara a la temporada que está por comenzar en la Eredivisie.

El canterano del conjunto de Coapa, publicó mediante sus redes sociales, un emotivo video, en donde expresa su amor y agradecimiento hacia la institución que le dio la oportunidad de forjarse como futbolista y persona.

"Mi muy amado club América, no tengo idea de cómo hacer esto, para ser sincero me cuesta mucho despedirme del club que me vio crecer y me dio la oportunidad de cumplir mi sueño. Hace siete años llegué a esta institución sin saber lo que me esperaba, he pasado por momento tristes y difíciles; sin embargo, la mayoría han sido momentos de satisfacción y mucha felicidad", fueron las palabras de Álvarez.

Asimismo, agradeció a sus compañeros con los que coincidió durante su estadía con las Águilas, asegurando que se queda con grandes amistades. "Ha sido un orgullo y un placer haber compartido cancha y vestidor con cada uno de ustedes. Sé que hubieron momentos duros pero siempre estuvimos con la mejor disposición para aceptar nuestros errores y salir adelante".

"No quisiera irme sin agradecerle a toda la directiva del Club América, a Santiago Baños, a Miguel y a cada uno de los entrenadores que fueron parte fundamental en mi proceso de formación. A los utileros, masajistas, jardineros, cocineros, psicólogos y a toda la gente de seguridad por siempre estar ahí para brindarme la mejor atención".

El jugador mexicano de 21 años de edad mencionó que aunque ahora le tocará defender otro escudo, siempre estará al pendiente de lo que ocurra con el América, equipo con el que atesora grandes momentos, como la final del Estadio Azteca ante Cruz Azul, donde gracias a su doblete, los azulcremas consiguieron su decimotercer título de su historia en la Liga MX. "Los llevo siempre en mi corazón", concluyó.

Gracias por tanto mi amado @clubamerica los llevo para siempre en mi corazón.🦅♥️ #EA4 pic.twitter.com/zJfwJnrr0b — Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) July 19, 2019