'La Liga MX cada vez es más dispareja': Rafael Márquez Lugo

El ex futbolista y actual comentarista de Fox Sports, Rafael Márquez Lugo, habló en exclusiva con Publisport acerca del torneo Apertura 2019, que dará inicio esta noche, en donde cada semestre ve una Liga más dispareja, pues no todos los equipos cuentan con el poder económico para armar una plantilla altamente competitiva.

Para el mexicano, clubes como América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey son los que se robarán gran parte del protagonismo durante todo el certamen, debido a la inversión que realizan cada torneo en sus contrataciones con el fin de buscar el anhelado título.

¿Cómo ves este nuevo torneo?

— Siento que cada vez hay mucha diferencia entre unos equipos y otros, un ejemplo son las nóminas, lo vamos viendo torneo a torneo, vemos quiénes son los favoritos, quiénes son los que se reforzaron de mejor manera, creo que los dos del norte, América y ahora la gran inversión que ha hecho Cruz Azul, pues los pone como los grandes favoritos. Pero detrás de ellos tenemos que poner a un León y Pachuca que, con otro modelo, pero también invierten bastante bien. La impresión que me da, es que conforme más pasa el tiempo, cada vez es más marcada esa diferencia entre los equipos que tienen un respaldo económico importante y los que no, que se ve difícil que puedan competir, es una Liga que cada vez es más dispareja.

En el tema de refuerzos, ¿crees que la llegada de Oribe Peralta a Chivas sea positiva?

— No tengo duda de que Oribe va a aprovechar la oportunidad tanto dentro como fuera de la cancha, pero como todo, a esa edad, el tema de las lesiones, esperemos no le impidan el ir fortaleciéndose y trabajar en la semana, no tengo duda en la capacidad y liderazgo que tiene Oribe. El dato duro es la edad, 35 años es mucho más difícil poderte recuperar, pero en la medida que las lesiones se lo permitan, dará frutos en el Guadalajara.

¿Giovani dos Santos cumplirá con las expectativas?

— Todo pasa por la cabeza de Giovani, él tiene un talento nato, me parece que él ha expuesto más ese talento en la Selección, no le podemos recriminar nada. Pero en los equipos, ahí es donde seguimos esperando, pero Gio tiene calidad, creo que los 30 años son la mejor edad del futbolista, estás mucho más maduro. Y el tener a Miguel Herrera, que lo conoce bastante bien, y que llevan buena relación, le ayudará bastante. Miguel es especialista en futbolistas que de repente tienen mala fama o es más difícil contar con ellos, él tiene ese buen trato para poder convencerlos y hacer que rindan, le van a seguir apareciendo equipos a Gio, pero otra oportunidad de estas no creo, y qué mejor que en un equipo como el América y para la Liga será exquisito ver un buen nivel de Gio, y por qué no pensar en que le vaya bien e, incluso, regrese a la Selección.

ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS MÁS POPULARES

AMÉRICA

Está un escalón arriba de todos los demás, me parece que su plantilla, entrenador y estadística lo lleva a ser un fiel contendiente.

CHIVAS

Tiene un buen plantel y cuerpo técnico para la situación que están viviendo, no podemos hablar de Chivas campeón, porque creo que no le alcanzará para serlo.

PUMAS

Tenemos que ver el proyecto de Pumas, pero mucha gente le va a exigir al equipo por ser uno de los cuatro grandes, pero cada vez es más difícil.

CRUZ AZUL

Tienen una presión por obtener el título y conforme vayan pasando más meses, la presión va aumentando, porque su gente no se va a conformar con una Copa.

TIGRES Y MONTERREY

Tigres es el equipo de la década, los títulos lo avalan. Rayados tiene un poder económico que los postula a ser un claro contendiente.

Fox Sports transmitirá a siete equipos de la Liga MX: León, Monterrey, Atlas, Xolos, Pachuca, Santos y Querétaro.

