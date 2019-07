OFICIAL: Edson Álvarez es nuevo jugador del Ajax

Las Águilas del América le pusieron fin a las especulaciones y oficializaron la salida de su canterano, Edson Álvarez, quien fichó con el Ajax de Holanda para la próxima temporada de la Eredivisie, donde buscarán refrendar su título.

Te puede interesar: Histórico clavadista invita a futbolistas a 'salir del closet'

"Gracias Edson Álvarez por tu esfuerzo y dedicación, defendiste nuestros colores desde la cuna hasta que levantaste la 13. Ahora toca desplegar tus alas en el Ajax", fueron las palabras del conjunto de Coapa al futbolista de 21 años de edad.

El jugador que fue parte de la Selección mexicana durante la Copa del Mundo en Rusia 2018, se convirtió en el héroe del último título que obtuvo el cuadro azulcrema, pues gracias a su doblete, consiguieron la decimotercera estrella de su historia en la Liga MX.

El juvenil se va del balompié mexicano con tres títulos en su palmarés: 1 Liga MX, 1 Copa MX y 1 Campeón de Campeones, argumentos suficientes para cumplir su mayor sueño de jugar en el futbol de Europa.

La venta del futbolista mexicano se dio por 17 millones de dólares -aproximadamente-, cantidad que superó la partida de Diego Lainez al Real Betis, dado a que la de él rondó entre los 16 millones de dólares.

Por su parte, el Ajax también hizo oficial la noticia mediante su cuenta de Twitter, al publicar una fotografía y un video del mexicano.

See you soon! 😍🇲🇽

Welcome Álvarez with ❌❌❌!#VamosEdson pic.twitter.com/WTHSUqUyTv

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 19, 2019