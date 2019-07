El duelo de apuestas con Rush, el sueño de LA Park

LA Park soñó que en algún momento de su carrera llenaría la Arena México y se le cumplió, pero ahora tiene otro anhelo que espera se le cumpla: jugarse la cabellera con Rush.

Acompañado de sus hijos LA Park Jr. e Hijo de LA Park, el "huesudo" se enfrentó la noche del viernes en la Arena México con Rush, Bestia del Ring y Místico, en una rivalidad que vivió un nuevo capítulo.

“Recuerdo cuando venía y me sentaba en las últimas filas y decía: algún día voy a llenar esa arena; y miren, qué tan grande es Dios que todo se me está cumpliendo”, dijo el gladiador.

No obstante, tiene un objetivo más en su carrera y es que se pueda concretar lo que la afición pide, que se juegue la máscara contra la cabellera de Rush, lo que espera se pueda concretar muy pronto.

“Ahora quiero que se me cumpla una más, se lo pido a Dios y a la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, una lucha máscara contra cabellera”, declaró.

Añadió que en la actualidad la que manda es la afición y son ellos quienes quieren ese duelo, “escuchen al pueblo, nosotros vivimos del pueblo y para el pueblo y ellos la quieren, tanto él como yo queremos esa lucha”.

Antes de que se llegue ese duelo de apuestas, estaría dispuesto a una batalla sin réferi, aunque espera que los dejen, sin que nadie se meta.

“Necesitamos lucha sin réferi, que nos dejen deshacernos. Si nos dan la oportunidad que no paren la lucha, que nos demos con todo hasta ver quién queda parado”, añadió el líder de su familia.

Finalmente, se mostró agradecido por la respuesta de la gente en la “Catedral”, donde se les entregaron y ovacionaron, seguro de que no necesitan la televisión para estar vigentes.

“No somos de tele, no la necesitamos, desde 1996 deje de aparecer y donde quiera ando, no necesitamos de tele, un verdadero luchador no la necesita. Les llenamos su gallinero, una vez más gracias al CMLL por traerle esta clase de luchadores a su gente”.

