El tenista Nick Kyrgios se enfrasca en pelea con compañero

Tras publicación de la ATP en Instragram sobre su famoso saque de abajo, el australiano Nick Kyrgios tuvo una de sus reacciones polémicas a las que ya nos tiene acostumbrado dentro de las canchas o en las salas de conferencias, pero ahora habló en las redes sociales.

La publicación tenía una imagen de Kyrgios con la leyenda"¿Táctica o problema?" y el objetivo de la entidad era que los seguidores debatan sobre el famoso servicio del tenista australiano. Pero dentro de la numerosa cantidad de reacciones apareció una del tenista kazajo Mikhail Kukushkin, número 45 del ranking, quien respondió con un emoji de un dedo hacia abajo, tradicional símbolo de desaprobación.

Esa réplica de Kukushkin no pasó desapercibida para Nick Kyrgios, quien le dejó un contundente mensaje: "No te preocupes, amigo. No necesité usarlo cuando te gané en Dubai". El controvertido jugador australiano hizo mención a su duelo de dieciseisavos del torneo de Dubai en 2016, en el cual se impuso por 6-3 y 6-2.

A partir de allí comenzó un intercambio de mensajes entre ambos. "Esa fue mi respuesta con respecto al saque de bajo, no para ti. No hay necesidad de ser grosero con otras personas sin ninguna razón", escribió el kazajo. "No creo haber sido grosero, solo te estaba dando mi opinión sobre nuestro partido y el uso del servicio por bajo", contestó Kyrgios.

Y como si fuera poco, Kukushkin le devolvió el recado al tenista australiano para dejarle claro que nunca usará el saque de abajo. "A mí no me hace falta para estar encima de ti en ranking", le escribió, ya que ocupa el puesto 45 y Kyrgios está dos escalones más abajo.

Los servicios por abajo son uno de los recursos que Nick Kyrgios saca a relucir dentro su repertorio de excentricidades. Lo ha hecho, por ejemplo, ante Rafael Nadal en Wimbledon. Al parecer, aunque resulta llamativo y atractivo para varios fanáticos, no es un tiro bien visto dentro del circuito del deporte blanco.

