Hijo de 'Loco' Abreu es llamado a la selección mexicana

Diego Abreu, hijo de Sebastián "Loco" Abreu, podría tener la oportunidad de representar a la selección mexicana, ya que fue llamado al Tri Sub 16 para disputar un torneo juvenil en Dinamarca.

El actual jugador del Defensor Sporting cuenta con 15 años y será llamado por el técnico, Marcos Ayala, para jugar la Open Nordic Tournament Cup en Dinamarca. “En realidad no me lo esperaba, pero ya cuando llegó estuve muy contento y espero disfrutarlo y vivir esta experiencia al máximo”, expresó Diego vía telefónica desde Uruguay para Mediotiempo.

"Significó demasiada alegría porque para un jugador de futbol poder representar a la selección es algo muy bonito e increíble". Diego es el hijo mayor del Loco Abreu ya participa en la Sub 16 del Defensor Sporting en Uruguay, donde fue seguido desde diciembre pasado.

“La noticia se dio oficialmente con el gerente deportivo (Fernando Fadeuille) que ayer llamó a mis padres y mis padres me dieron la noticia, el rumor ya se corría por la casa, pero no sabíamos si era oficial, que yo sepa que la selección de México me esté siguiendo, que yo me acuerdo en este verano, en diciembre pasado”, recordó.

La Open Nordic Tournament Cup 2019 se disputará del 1 al 12 de agosto y se espera que en estos días se haga oficial el llamado de Abreu al Tri menor. “Mi padre al saber que yo iba a representar a México me dijo que disfrutara la oportunidad, que es una experiencia más y que era lo que haga lo que me gusta”, agregó. "

En estos momentos tengo 15 años y estoy en la etapa de formación y ya he vivido mucho, pero todavía me falta demasiado por aprender".

Diego nació en la Ciudad de México en el 2003, cuando su padre era jugador del América. “Soy un centro delantero oportunista que también me gusta jugar fuera del área ya sea para pivotear o para hacer jugar al equipo”, se describió.

Al tener doble nacionalidad, Abreu pudo ser llamado también a la selección de Uruguay, pero confesó que nunca hubo algo concreto. "Nunca se me dio la oportunidad de formar parte de la Selección ya que soy año impar, pero hubo un sondeo de que yo agarrara un torneo Sub- 16 con la selección de Uruguay, pero de ahí no hubo más”, comentó.

